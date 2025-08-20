РЭО инвестирует 17 млрд в переработку отходов Петербурга

«Вложения РЭО в этот проект достигают 90% от общей стоимости проекта. Это очень масштабный, знаковый проект для города. Его ввод позволит северной столице обеспечить высокий уровень обработки отходов, снизив объемы захоронения и создав условия для внедрения принципов экономики замкнутого цикл», — сообщила гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Суммарные инвестиции в проект оцениваются в 19,1 миллиарда рублей. До конца текущего года комплексу предстоит получить положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и разрешительные документы на строительство. Подготовительные работы на площадке уже стартовали. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в 2027 году.

ПАО «Российский экологический оператор» было учреждено Указом Президента 14 января 2019 года. Главная цель компании — создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в РФ реализуется новый нацпроект «Экологическое благополучие», пришедший на смену завершившемуся в 2024 году проекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена задача по построению экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году стопроцентную сортировку всех образующихся за год ТКО, сокращение доли захоронения таких отходов до 50% и вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.