Производитель автомобилей Renault не исключает возвращения в РФ. Фирма может сосредоточиться на построении будущего, рассказал Financial Times глава концерна Лука де Мео, сообщает РБК .

«Когда мы видим возможность для бизнеса, мы пытаемся ее схватить», — отметил он.

При этом Лука де Мео сказал, что пока не думал над возвратом в РФ. Дело в том, что пока все движется очень активно, поэтому нужно «посмотреть, как пойдет».

Ранее политолог Артем Косоруков сказал, что полностью на прежних условиях западные компании вряд ли вернутся в Россию. От них могут потребовать локализовать производство или выплатить «налог на возврат».