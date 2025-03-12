Рекрутер не согласился с мнением, что женщинам платят меньше мужчин в РФ

Рекрутер Валинуров: разница в зарплатах не зависит от гендера

Специалист по найму Ильгиз Валинуров не подтвердил мнение о разрыве в зарплатных ожиданиях у мужчин и женщин, претендующих на одну и ту же должность, сообщает «Вечерняя Москва».

«Это миф, что женщинам и мужчинам на одной вакансии предлагают разную заработную плату», — сказал Валинуров.

По его словам, если человек отработал за месяц меньше смен, чем заявлено, то он получит меньше денег.

По его мнению, люди сами виноваты, что не хотят развиваться и занимать более высокооплачиваемые должности.

Эксперт допустил, что претендующим на одну и ту же вакансию соискателям могут предложить разные зарплаты, но это связано не с их гендерной принадлежностью, а с их способностями и профессиональными навыками.

Ранее исследование компании hh.ru показало, что зарплатные ожидания российских женщин ниже, чем у мужчин.