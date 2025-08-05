Рекордное количество китайских компаний устремилось на биржи США в 2025 году

Рекордное количество китайских компаний стремится провести листинг на американской бирже в текущем году, сообщает агентство Reuters .

Причиной этого является то, что китайские компании столкнулись с трудностями при размещении своих акций на бирже в своей стране из-за ужесточения правил со стороны властей. Также компании стремятся к более высокой оценке, несмотря на напряженность в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

Согласно данным юридической фирмы K&L Gates, в I полугодии 2025 года 36 китайских компаний, преимущественно небольших и средних, осуществили выход на американскую биржу. В прошлом году был установлен новый рекорд: листинг в США получили 64 китайские компании.

В агентстве добавили, что в этом году разместить акции на фондовом рынке США планируют свыше 40 китайских компаний.

Ранее стали известны 10 акций которые принесли россиянам наибольшую прибыль. В первом полугодии стоимость десятки лучших акций выросла в среднем на 46,06%.