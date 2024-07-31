Реальные зарплаты россиян выросли на 8,8% в мае 2024 года

По данным Росстата, реальные заработные платы россиян в мае этого года выросли на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС .

Если в годовом выражении реальные зарплаты увеличились в мае на 8,8%, то к апрелю 2024 года рост составил 2,1%.

При этом в мае 2024 года работникам различных компаний начислялась зарплата в среднем в размере 86,384 тыс. рублей. Это больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 17,8%.

Ранее издание Financial Times объявило о том, что экономика России адаптировалась к западным санкциям, а зарплаты увеличились на 14%. По данным FT, более 13% россиян говорят о своем финансовом положении, как о «хорошем».