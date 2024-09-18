РБК: Верховный суд разрешил взимать «НДС сверху»

Верховный суд России дал разрешение взимать «НДС Сверху». Таким образом будет разрешено добавить налог к сумме работ по контракту, сообщает РБК .

Российские суды не используют подход «НДС сверху» с 2014 года. Однако в этом деле применялась старая концепция.

В 2020 году фирма «Спецстрой ДВ» занималась восстановлением Гильчинской осушительной системы в Амурской области после сбоя в работе. Заказывала услуги у нее компания «Амурсвязьсервис».

Организации заключили договор, в котором стоимость работ оценивалась в 9,5 млн рублей. Цена указывалась с важным пунктом: «без НДС».

В 2021 году компания «Спецстрой ДВ» направила в адрес заказчика акт о приемке выполненных работ на большую сумму — 11,4 млн рублей. В нее была включена сумма 9,5 млн рублей за работу и еще почти два млн — НДС 20%.

В «Амурсвязьсервисе» были шокированы такими цифрами. В результате подрядчик подал иск в Арбитражный суд Амурской области с требованием взыскать с заказчика 11,4 млн рублей, включая НДС. Сначала орган власти удовлетворил требования.

Однако затем заказчик подал апелляцию. В ней он попросил признать решение незаконным, поскольку не договаривался с подрядчиком на увеличение цены работ с 9,5 млн рублей без НДС до 11,4 млн рублей с НДС. Кассационная и апелляционная инстанция удовлетворили требование.

Но судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России заняла сторону подрядчика. Там объяснили, что предъявляемая покупателю сумма НДС должна выделяться из указанной в договоре цены, если в соглашении отсутствует прямое указание на то, что установленная в нем цена не включает в себя сумму налога.

То есть, если бы в договоре была прописана сумма «с НДС», то из 9,5 млн рублей были бы выделены 1,58 млн рублей, и их должен был бы оплатить подрядчик. Но в контракте было написано «без НДС», поэтому налог должен платить заказчик.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России может разрешить подсудимым уходить в зону спецоперации. В этом случае их освободят от уголовной ответственности.