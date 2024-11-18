РБК: Минфин России предложил изменить расчет Urals для налогов

Власти России готовят изменения в налогообложение в нефтегазовой отрасли, о чем свидетельствуют материалы Минфина России. В числе изменений — новый расчет налоговой котировки нефти Urals, сообщает РБК .

Цену нефти Urals предлагается определять по стоимости российского «черного золота» в восточных и западных портах России. Такое предложение поступило из-за того, что экспортные поставки Urals перераспределились с европейского на восточное направление.

Согласно новой методике, предлагается использовать в расчете налоговой котировки Urals цены сорта ESPO (ВСТО), который вывозят из дальневосточного порта Козьмино. Котировка Urals будет рассчитываться исходя из суммы среднедневной цены сорта в портах Новороссийска и Приморска за истекший налоговый период, которую умножат на 0,78, и среднего значения премиальной ESPO в Козьмине, которое умножат на 0,22.

Помимо этого, Минфин России предлагает поднять ставку налога на прибыль для «Транснефти» до 40% и обнулить налог на добычу полезных ископаемых при добыче трудноизвлекаемого газа на Ямале. Эти поправки оформят в качестве изменений в законопроект правительства РФ о поправках в Налоговый кодекс.

Кроме того, поправки предусматривают меры поддержки нефтепереработки. В них входят донастройка демпфирующего механизма, применяемого для стабилизации стоимости топлива, который предполагает субсидии из бюджета, и перенос сроков исполнения инвестсоглашений по модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).