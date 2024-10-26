РБК: ФНС хочет взыскать с национализированного алкозавода «ЦПИ-Ариант» 240 млн

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Федеральная налоговая служба собирается взыскать с компании, изготавливающей вино и виски, «Центр пищевой индустрии — Ариант», примерно 240 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свой источник, знакомый с решением ФНС.

В базе данных ФССП РФ указано, что в середине этого месяца против челябинского завода «ЦПИ-Ариант» начали два исполнительных производства. Также судебные приставы ввели обеспечительные меры.

ФНС планирует взыскать деньги из-за неисполнения требования об уплате долга. Он появился у фирмы в августе. Вернуть почти 240 млн рублей компания, предположительно, должна была до 23 сентября.

Информацию о наличии долга подтвердили в пресс-службе Россельхозбанка. «ЦПИ — Ариант» находится в управлении у финучреждения.