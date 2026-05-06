Разрыв зарплат мужчин и женщин в РФ вырос до 33,7%

В 2025 году женщины на крупных и средних предприятиях России получали в среднем на 33,7% меньше мужчин — это максимум за 13 лет. Основные причины связаны с отраслевой структурой занятости и «штрафом за материнство», сообщает «Вечерняя Москва» .

Аналитики сети «Финэкспертиза» зафиксировали рекордный гендерный разрыв в трудовых доходах. Наибольшая разница отмечена в Мурманской области, Забайкальском крае и Еврейской автономной области.

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова пояснила, что рост разрыва связан с неравномерным повышением зарплат на фоне кадрового голода.

«Зарплаты повышают в отраслях, где преобладают мужчины. Так сложилось исторически. Это строительство, промышленность, транспорт, добыча полезных ископаемых и IT. Государство и бизнес вкладывают огромные средства в повышение зарплат синих воротничков — квалифицированных рабочих специальностей. Женщины же в основном заняты в социальных сферах (таких как образование, медицина, розничная торговля, услуги), где зарплаты растут гораздо медленнее. Этот перекос создает большую долю разрыва на текущий момент», — заявила эксперт.

Эксперт также указала на барьеры карьерного роста.

«Это так называемый штраф за материнство», — рассказала Лоикова.

По ее словам, женщины в среднем запрашивают на 37 тысяч рублей меньше мужчин. В северных сырьевых регионах разрыв особенно велик: в Мурманской области женщины получают на 47% меньше.

«Пока учителя и врачи работают с бумагами, их труд невозможно сделать высокопроизводительным и дорогим. Как только в образовании и медицине внедрят в помощь живому специалисту цифровые платформы, которые освободят его время для более сложных и качественных задач, зарплаты пойдут вверх», — уверена Лоикова.

Она добавила, что компании платят тем, кто требует и аргументирует свою ценность. Пока сотрудницы просят меньше, рынок сохраняет низкий уровень их доходов.

