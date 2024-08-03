Разработчики и сварщики: кто получает самые высокие зарплаты в стране

Headhunter: у разработчиков и сварщиков самые высокие зарплаты в РФ

Также в топ-5, по данным Headhunter, вошел коммерческий директор с оплатой труда в 200 тыс. рублей.

В стране медиана зарплат на сегодняшний день составляет 70-75 тыс. рублей. Самую высокую оплату труда работодатели чаще всего предлагают специалистам с дефицитными профессиями. Это, кроме сварщиков и программистов, геодезисты, инженеры, машинисты и прорабы.

Еще большие зарплаты наблюдаются у системных аналитиков (183,5 тыс. рублей), агентов по недвижимости (153,3 тыс. рублей) и директоров по маркетингу и PR (150,7 тыс. рублей).

Ранее в столице увеличился спрос на специалистов в автомобильном бизнесе. Он вырос на 27% за год. Средние зарплаты в этой сфере поднялись на 9%, до 113 116 рублей.