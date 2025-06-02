Размер жилищной субсидии для ученых Подмосковья составляет более 188 млн руб

В Подмосковье состоялась церемония вручения сертификатов на получение социальной ипотеки для молодых ученых и уникальных специалистов региона. Сертификаты на право получения жилищной субсидии в доме правительства Московской области вручила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Подпрограмма «Социальная ипотека» работает в Подмосковье с 2016 года: ежегодно мы вручаем молодым ученым и уникальным специалистам сертификаты на покупку жилья. В 2025 году сертификаты вручены 29 молодым ученым и 28 уникальным специалистам в области ОПК. Это талантливые специалисты, ежедневно трудящиеся на благо российской науки и промышленности. Средний возраст получателей сертификата в 2025 году составляет 28 лет», — сказала Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что за время работы программы получателями жилья стали более 800 ученых и специалистов. В число получателей сертификатов в этом году вошли специалисты научных организаций Дубны, Жуковского, Королева, Фрязино и других подмосковных округов.

«В период с 2016 по 2024 год Московская область выдала сертификатов на общую сумму порядка 2,8 млрд рублей. В этом году сумма жилищной субсидии составила более 188 млн рублей», — отметила Зиновьева.

По условиям подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» за счет средств бюджета Подмосковья оплачиваются: первоначальный взнос в размере 50% от стоимости жилья и ежемесячная компенсация основного долга по кредиту в течение 10 лет. Участник выплачивает проценты по ипотечному жилищному кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.