Райффайзенбанк создаст резерв в 2 млрд евро из-за проигрыша в суде

Российский суд обязал Райффайзенбанк выплатить «Распериа Трейдинг» 2,044 млрд евро. С этой целью кредитная организация намерена создать резервы на сумму свыше 2 млрд евро, сообщает газета «Ведомости» .

Таким образом, суд удовлетворил иск МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», которое является совладельцем австрийского строительного концерна Strabag. Райффайзенбанк собирается обжаловать это решение.

Тем не менее кредитная организация создаст резервы на сумму свыше 2 млрд евро, пока ожидает заключение внешнего аудитора. Данный резерв будет отражать сумму проигранного иска.

Ожидается, что выплаты будут состоять из дивидендов российского банка за 2021–2023 годы. Также сюда отнесут средства, полученные от сокращения капитала банка в марте 2024 года. Кроме того, в сумму выплат войдут 28,5 млн акций строительного Strabag SE.

Ранее стало известно, что брокер Райффайзенбанка повысит комиссию за покупку бумаг на бирже. Она увеличится до 3%.