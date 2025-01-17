Брокер Райффайзенбанка повысит комиссию за покупку бумаг на бирже

Брокер Райффайзенбанка увеличит комиссию за покупку бумаг на бирже до 3%

Брокер «Райффайзен Инвестиции» с 3 февраля повышает комиссию за сделки с акциями, облигациями (без учета НКД), депозитарными расписками, ETF и фондами на бирже, она увеличится до 3%, сообщает РБК .

Кроме того, со следующего месяца банк прекратит на неопределенный срок принимать и исполнять поручения по сделкам РЕПО с центральным контрагентом (ЦК), это касается тех, у которых срок составляет один день.

В начале августа УК «Райффайзен Капитал» отметила, что закроет все биржевые паевые инвестфонды (БПИФы), которыми ранее управляла. Расформирование БПИФов началось в конце сентября. Затем «Райффайзен Инвестиции» запретил покупку и продажу юаней в валютной секции Мосбиржи.

Еще брокер кредитной организации с 26 июля 2024 года приостановил возможность открывать новые брокерские счета розничным инвесторам. Такое решение принято из-за уменьшения операций на отечественном рынке, утвержденного на уровне группы RBI.