Райффайзен Банк опроверг возможность покупки долларов в его банкоматах в Москве

Райффайзен Банк опроверг запуск услуги по покупке наличных долларов через некоторые его банкоматы в Москве. Он объяснил появившуюся информацию об этом технической ошибкой, сообщает РБК .

Из сообщения, которое было опубликовано на сайте кредитной организации, следовало, что в московских банкоматах Райффайзен Банка можно купить доллары до 30 ноября. Также говорилось, что курс соответствует тому, который указан в кассе финансового учреждения.

Райффайзен Банк назвал эту публикацию технической ошибкой. В банке отметили, что технически банкоматами можно пользоваться для работы только с рублями.

При этом вопрос возвращения операций с долларами и евро находился в процессе проработки с учетом всех ограничений, однако процесс приостановили. Таким образом, информация о начале продаж наличных долларов через банкоматы Райффайзен Банка появилась с опережением из-за техошибки. Кроме того, она не должна была предназначаться для широкой публики.

В финансовом учреждении принесли извинения и отметили, что приобрести валюту можно в клиентских офисах.