В московских банкоматах Райффайзен Банка можно купить доллары до 30 ноября

В московских банкоматах Райффайзен Банка можно покупать доллары. Курс соответствует тому, который указан в кассе финансового учреждения, сообщает РБК .

Покупка американской валюты через банкоматы доступна только до 30 ноября. За один раз можно приобрести не более 5 тыс. долларов.

Покупать доллары смогут только владельцы рублевой карты «Мир» Райффайзен Банка. Снимать иностранную валюту с долларовых и виртуальных счетов нельзя.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов сказал, что, если доллар укрепится до 100 рублей, то инфляцию в РФ сложно будет сдержать. Любые усилия Центробанка в этом направлении в таком случае будут неэффективны.