Raiffeisen продал долю в белорусском Приорбанке

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) завершила выход с белорусского рынка, продав свою долю в 87,74% в «Приорбанке» и его дочерних предприятиях компании Soven 1 Holding Limited из ОАЭ, сообщает пресс-служба RBI.

В пресс-службе белорусского кредитной организации подтвердили выход Raiffeisen из состава бенефициарных собственников «Приорбанка».

«Данный шаг — это решение акционера, которое соответствует целям и стратегии банковской группы Raiffeisen Bank International в текущих реалиях», — говорится в сообщении «Приорбанка».

В пресс-службе банка заверили, что смена владельца не повлияет на деятельность организации и ее взаимодействие с клиентами и акционерами.

Переговоры о продаже велись в феврале 2024 года. В своих релизах Raiffeisen Bank называл Soven 1 Holding Limited «инвестором из ОАЭ». Закрытие сделки запланировано на IV квартал текущего года. При этом сумма сделки не раскрывается.

Ранее Европейский центробанк призвал иностранные банки предоставить стратегию выхода с российского рынка для ускорения процесса. Просьба связана с существующей угрозой вторичных санкций со стороны США.