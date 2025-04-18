Raiffeisen отрицает сообщения о приостановке продажи отделения в России

Банковская группа из Австрии Raiffeisen Bank International AG рассказала РИА Новости , что заявления о приостановке продажи подразделения в России — неправда. Такие сообщения появились утром 18 апреля.

Информацию о приостановке процесса продажи опроверг пресс-секретарь Raiffeisen Bank International AG Кристоф Данц.

Утром 18 апреля Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что компания Raiffeisen Bank International AG якобы поставила на паузу процедуру продажи подразделения в РФ. Это произошло из-за того, что появился шанс на сближение России и Соединенных Штатов.

Сообщалось, что решение о приостановке процедуры продажи подразделения было принято еще в феврале 2025 года. Компания якобы хочет последить за переговорами между Москвой и Вашингтоном, чтобы выяснить, изменятся ли отношения США и России.