FT: Raiffeisen Bank International остановил продажу подразделений в РФ
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Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) поставила на паузу действия по продаже подразделения в России на фоне возможного сближения РФ и Соединенных Штатов. Об этом Financial Times рассказали источники, сообщает ТАСС.
Решение поставить на паузу процедуру продажи подразделения RBI в России приняли еще в феврале 2025 года.
На такой шаг компания пошла на фоне начавшегося диалога между Вашингтоном и Москвой.
Продажа бизнеса остановлена, чтобы у руководства было время проанализировать, поменяются ли отношения США и России.