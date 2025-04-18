FT: Raiffeisen Bank International остановил продажу подразделений в РФ

сегодня в 09:47

Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) поставила на паузу действия по продаже подразделения в России на фоне возможного сближения РФ и Соединенных Штатов. Об этом Financial Times рассказали источники, сообщает ТАСС .

Решение поставить на паузу процедуру продажи подразделения RBI в России приняли еще в феврале 2025 года.

На такой шаг компания пошла на фоне начавшегося диалога между Вашингтоном и Москвой.

Продажа бизнеса остановлена, чтобы у руководства было время проанализировать, поменяются ли отношения США и России.