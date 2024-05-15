сегодня в 15:45

Raiffeisen Bank не видит риска потерять доступ к финсистеме США из-за связи с РФ

Австрийский Raiffeisen Bank получил предупреждение от замглавы Минфина США Уолли Адейемо, что может потерять доступ к финансовой системе из-за работы с Россией, но регулятор не считает этот риск реальным, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Представители австрийского банка в беседе с РБК заявили, что поддерживают регулярную связь с американским Минфином по поводу бизнеса RBI и не видят рисков потерять доступ к финансовой системе из-за сделок с Россией.

«Этот диалог продолжается даже после объявления о выходе из сделки с Strabag», — пояснили в регуляторе.

Ранее Raiffeisen Bank отказался от покупки доли в строительном концерне Strabag. По неофициальной информации, сделку пришлось отменить из-за невозможности согласовать данный вопрос с властями.