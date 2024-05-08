Raiffeisen Bank отказался от покупки доли в Strabag

Группа компаний Raiffeisen bank International планирует отказаться от планов покупки доли в австрийском строительном концерне Strabag, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По предварительным данным, отказ от сделки произошел из-за того, что ее не получилось согласовать с властями. RBI не смог получить необходимое одобрение для продолжения операций, поэтому банк решил отказаться от сделки.

Как выяснилось, данная сделка предполагала покупку акций Strabag, которые ранее принадлежали российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, опавшему под санкции. Именно это обстоятельство стало «камнем преткновения» для ее осуществления.

При этом банк сообщил, что продолжит работу по деконсолидации российского подразделения.