«Работа.ру»: названы сферы, где быстрее всего растут зарплатные предложения

Среднее зарплатное предложение в РФ в период с января по март 2025 года оказалось на уровне 97,5 тыс. рублей. Значение увеличилось на 13% по сравнению с прошлым годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Работа.ру».

На лидерских позициях по уровню зарплатных предложений две области — недвижимости и строительства. Там предлагают зарплату около 137,3 тыс. рублей ежемесячно.

Второе место занимают области логистики и транспорта. Там предлагают 125,9 тыс. рублей.

Еще высокие зарплатные ожидания в промышленности и производстве — около 107,4 тыс. рублей.

Быстро увеличиваются зарплатные предложения в областях страхования и финансов — на 19%. В сферах производства и промышленности они поднялись на 18,8% год к году. В тройке лидеров по приросту находится область IT. Там показатель 18,6%.