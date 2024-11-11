Путин заявил о дефиците яблок в России

Президент России Владимир Путин заявил об имеющемся дефиците яблок в стране. На это глава государства указал в ходе встрече с главой Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло.

В ходе личной беседы руководитель Алании заявил, что в регионе находится самый большой яблоневый сад юга России — 1500 гектаров. Путин же заметил, что, несмотря на это, дефицит этих фруктов в России все равно имеется.

«И все равно дефицит, есть куда развиваться», — прокомментировал Путин слова Меняйло.

Глава Минсельхоза Оксана Лут в августе сообщала президенту, что в 2023 году самообеспеченность России яблоками составила 87%. По прогнозу ведомства, к 2028 году этот показатель должны довести до 100 процентов.