Путин ввел максимальный лимит на разовые банковские переводы

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы без открытия счета при упрощенной идентификации. Документ появился на официальном портале опубликования правовых актов.

Указ президента направлен на борьбу с финансированием терроризма и на снижение рисков отмывания преступных доходов. Закон вступит в силу через год после опубликования.

Изменения внесены в статью 7 закона о противодействии отмыванию доходов. Они устанавливают ограничения в 100 тысяч рублей для разовых переводов по поручению физического лица без открытия счета в банке при упрощенной идентификации.

Ранее Путин подписал специальный указ о возмещении ущерба, причиненного стране и ЦБ РФ в связи с недружественными действиями и антироссийскими санкциями США. Согласно документу, для компенсации ущерба России и ЦБ в стране может быть использовано имущество США или связанных с ними лиц.