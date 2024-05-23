Путин подписал указ о компенсации ущерба от антироссийских санкций США

Президент России Владимир Путин подписал специальный указ о возмещении ущерба, причиненного стране и ЦБ РФ в связи с недружественными действиями и антироссийскими санкциями США, сообщает РИА Новости .

Указ размещен на портале опубликования правовых актов. Согласно документу, для компенсации ущерба России и ЦБ в стране может быть использовано имущество США или связанных с ними лиц. В заявлении необходимо привести оценку нанесенного ущерба.

Также президент разрешает обращаться в суд в случае необоснованного лишения прав на имущество из-за решений американских властей и судов. Правительству дали 4 месяца, чтобы внести поправки в закон для исполнения указа главы государства.

Ранее в Европе признали, что введенные санкции не привели к крушению российской экономики. Как заявляет издание La Libre, страны Запада просчитались, когда вводили санкции в отношении России — экономика РФ продолжает расти вопреки ограничениям.