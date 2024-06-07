Общий объем активов розничных инвесторов за год увеличился в 1,5 раза и составил более 9 трлн рублей, заявил президент России Владимир Путин.

«В России почти 30 млн розничных инвесторов, граждан, вкладывающих в активы российских компаний», — заявил глава государства во время выступления на ПМЭФ-2024.

Российский лидер отметил, что при этом спрос на размещение акций отечественных компаний стабильно превышал предложение. Он добавил, что государство должно уделять больше внимания сохранности и доходности средств граждан.

Также во время выступления глава государства отметил, что результатом развития новой модели экономики должно стать уменьшение уровня импорта до 17% ВВП к 2030 году. Он положительно оценил динамику по этому вопросу.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Темой форума в этом году стала «Основа многополярного мира — вызывает новые точки роста».