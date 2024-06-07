Президент: Россия должна снизить уровень импорта до 17% ВВП к 2030 году

Результатом развития новой модели экономики должно стать уменьшение уровня импорта до 17% ВВП к 2030 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Требуется укрепление финансового, технологического, кадрового суверенитета, наращивание производственных мощностей и повышения конкурентоспособности российской продукции на внешних и внутреннем рынках.

«Динамика в принципе у нас хорошая. В 1999 году доля импорта России достигала 26% ВВП. А в 2023 году она составила 19%», — сказал президент на пленарном заседании ПМЭФ.

Ранее Путин сообщил, что Россия должна войти в топ-25 стран мира по уровню роботизации в короткий срок. По его словам, подобная возможность у России «безусловно есть».