Путин: в Курской области нуждающимся выплатят по 10 тыс руб

Путин: в РФ направят ресурсы на выплаты по 10 тыс нуждающимся в Курской области

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым, в ходе которой сообщил, что в РФ направят ресурсы на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей нуждающимся семьям в Курской области, сообщает пресс-служба Кремля .

«Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены. Кроме этого, надо будет оценить и другой ущерб», — пояснил Путин.

Глава государства также поручил всем компетентным органам, в том числе МЧС, оценить имущественный ущерб и потерю жилья после атаки ВСУ по Курской области. Эту работу, по словам Путина, нужно провести в полном масштабе и оказать соответствующую помощь.

Ранее сообщалось, что пострадавших в Курской области доставили на лечение в Москву. Среди пятерых травмированных есть дети.