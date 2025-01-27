Путин указал на снижение бедности в РФ
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Президент РФ Владимир Путин рассказал о снижении бедности в России. По его словам, этот показатель соответствует удовлетворительному уровню, сообщает РИА Новости.
Российский лидер встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Тот сообщил Путину о том, что в Северной столице количество горожан, проживающих за чертой бедности, снизилось на треть.
На это президент отметил, что в России в целом снизился уровень бедности. Он назвал такой показатель удовлетворительным.
Ранее стало известно, что в Пермском крае 245 тыс. человек проживают за чертой бедности. Это составляет почти 10% от общего числа жителей региона.