Путин считает заработную плату 60-70 тыс рублей в студотрядах недостаточной

Заработная плата в студенческих отрядах в размере от 60 до 70 тыс. рублей в месяц — недостаточная. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, когда командир линейного студотряда из Архангельской области рассказал о своем доходе, сообщают « Ведомости ».

«Это «маловато»», — сказал глава государства.

Путин поделился, что, когда он работал в студотряде, платили по одной-полторы тыс. рублей в месяц. В советское время сумма была большой. Автомобиль «Жигули» можно было приобрести за 5 тыс. рублей.

Президент РФ по видеосвязи поучаствовал в открытии молодежных центров в регионах страны. Путин отметил, что они будут точками притяжения для студентов, школьников и подростков. Они дадут возможность обзавестись друзьями и знаниями.

Ранее Путин порадовался, что движение студотрядов в России живет. Также оно расширяет свою деятельность.