Путин порадовался, что движение российских студенческих отрядов живет

Президент России Владимир Путин на открытии молодежных комплексов в регионах в режиме видеоконференции порадовался, что движение студенческих отрядов в РФ живет и развивается. Об этом сообщает РИА Новости .

Путин отметил, что он состоял в студотряде. Глава государства рад, что это движение расширяет деятельность.

Развитие, по словам президента, идет по тем направлениям, которые для России самые актуальные и важные.

28 июня Путин обратился с теплыми словами к выпускникам школ РФ. Он отметил, что этот момент один из наиболее важных в их жизни.