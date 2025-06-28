Президент РФ обратился к молодежи в преддверии выпуска из школ

Президент России Владимир Путин обратился с теплыми словами к выпускникам российских школ, подчеркнув важность этого переломного момента в их жизни, видеообращение публикует пресс-служба Кремля.

В своем обращении глава государства сделал особый акцент на связи личных устремлений с общественными интересами.

«Любой ваш успех обретает особый смысл, когда приносит пользу людям и служит развитию родной страны», — заявил российский лидер.

Он выразил уверенность, что нынешние выпускники обладают всеми необходимыми качествами — упорством, ответственностью и верой в себя — чтобы реализовать свои мечты.