Президент РФ обратился к молодежи в преддверии выпуска из школ
Путин напутствовал выпускников: Ваш труд нужен стране
Президент России Владимир Путин обратился с теплыми словами к выпускникам российских школ, подчеркнув важность этого переломного момента в их жизни, видеообращение публикует пресс-служба Кремля.
В своем обращении глава государства сделал особый акцент на связи личных устремлений с общественными интересами.
«Любой ваш успех обретает особый смысл, когда приносит пользу людям и служит развитию родной страны», — заявил российский лидер.
Он выразил уверенность, что нынешние выпускники обладают всеми необходимыми качествами — упорством, ответственностью и верой в себя — чтобы реализовать свои мечты.