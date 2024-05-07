Путин разрешил компании «Граталь» купить битумный бизнес «Газпром нефти»

сегодня в 22:36

Путин дал добро на сделку «Граталь» и битумного оператора «Газпром нефти»

Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что предметом сделки является 2,458%, которыми сейчас владеет Gazprom Neft International S.A. из Люксембурга.

Из открытых источников известно, что компания «Граталь» из Санкт-Петербурга и занимается инвестиционным бизнесом.