Путин разрешил американской Goldman Sachs продать акции «Газпрома» и «Роснефти»

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому компания «Балчуг капитал» может купить и продать акции некоторых компаний РФ. Ими до этого владела американская Goldman Sachs, сообщает Газета.ru со ссылкой на документ.

Разрешение коснется акций компаний «Роснефть», «Новатэк», «Газпром», «Татнефть», «Ростелеком», «Интер РАО», НЛМК.

Ценные бумаги можно покупать и передавать без согласований.

Ранее сообщалось, что за 3 месяца было продано американских облигаций на 100 млрд долларов. 53 млрд из них продала Япония, а 45 млрд — Китай.