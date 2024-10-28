Путин рассказал о росте российской экономики

сегодня в 17:21

ВВП России с января по август 2024 года увеличился на 4,2%. Об этом во время видеосовещания по экономическим вопросам рассказал президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС .

Динамика ВВП в третьем квартале 2024 года немного замедлилась. Однако экономика РФ все равно увеличивается, отметил глава государства.

«По оценке Минэкономразвития за январь-август ВВП прибавил 4,2%», — сказал Путин.

Ранее президент России сказал, что в государстве три месяца подряд рекордно низкий уровень безработицы. Он равен 2,4%.