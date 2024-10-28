Путин высказался о ситуации с безработицей в России

Российский президент Владимир Путин заявил, что в стране третий месяц подряд фиксируется рекордно низкий уровень безработицы. Он составляет 2,4%, сообщается на сайте Кремля.

Путин назвал особенно важным сокращение безработицы среди молодых людей возрастом до 25 лет. По его словам, за год в этой группе населения безработица снизилась с 11,6% до менее чем 9 процентов.

Однако президент также указал на «сложности и дисбалансы» в российской экономике. В первую очередь они вызваны условиями, в которых РФ усиливает финансовый, индустриальный и аграрный потенциалы.

«Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику. Эти факторы отражаются, в том числе, на динамике потребительских цен», — продолжил Путин.

По словам российского лидера, нынешняя задача — наращивать экономику предложения, увеличивать выпуск услуг и товаров, запускать свежие инвестиционные проекты и обеспечивать современные рабочие места.