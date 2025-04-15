Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России

Путин заявил об улучшении ситуации с инфляцией в России

Инфляционная ситуация в России меняется в лучшую сторону, заявил президент страны Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета. По его словам, проблема роста цен постоянно обсуждается властями, сообщает ТАСС .

«И ситуация меняется, кстати говоря. Ситуация все-таки меняется постепенно в лучшую сторону», — заметил Путин.

В ходе заседания Путин также на немецком языке пообщался с гражданином Германии, который переехал в поселок Доброград Владимирской области. Мужчина попросил президента помочь ему с получением российского гражданства, и глава государства пообещал оказать содействие.

Ранее Владимир Путин поинтересовался у работницы завода в Ленинградской области, какую она получает зарплату. Сотрудница, переехавшая в Россию из Приднестровья, предпочла не раскрывать размер своего жалованья, но выделила достойные условия труда.

