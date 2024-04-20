сегодня в 14:53

Путин поручил средства от ОМС направлять на зарплаты медработникам

Глава государства Владимир Путин дал поручение направлять средства, полученные от полисов обязательного медицинского страхования (ОМС), на надбавки к заработным платам медработников в стране, сообщает RT .

Также данные средства планируют добавить в зарплаты сельских медработников. Соответствующее поручение президента появилось на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение данного поручения назначены высшие должностные лица в субъектах РФ.

Ранее Путин заявил, что в мире есть опасность появления новых эпидемий и распространения заболеваний. Особенно это касается стран Африки.