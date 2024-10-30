Президент РФ Владимир Путин поручил развить программу «Сделано в России» на расширенном заседании президиума Госсовета, где обсуждалось развитие экспорта, сообщается на сайте Кремля.

Программа «Сделано в России» Российского экспортного центра (РЭЦ) помогает формировать позитивный образ отечественных брендов и продвигать их на внешних рынках. Президент отметил, что необходимо масштабировать проект, расширив его охват.

Путин поручил правительству и РЭЦ разработать план совместных действий по этому вопросу. Он добавил, что российские товары должны быть узнаваемы и доступны для иностранных партнеров. Президент в этой теме сделал особенный акцент на промышленной продукции.

Кроме того, на заседании кабмину было поручено занять вопросом дальнейшего финансирования центров поддержки экспорта, правительству — рассмотреть возможность направления части средств от таможенных платежей на модернизацию автодорог и ж/д путей.

Также Путин поручил обеспечить закрепление механизмов защиты имущественных прав российских инвесторов.

В сентябре президент провел заседание президиума Госсовета на тему развития экспорта, на котором отметил формирование новых рынков, в основе которых прочные стратегические партнерства.