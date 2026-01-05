Путин поручил кабмину и ЦБ обеспечить восстановление темпов роста экономики

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку восстановить темпы экономического роста в 2026 году. Это указание содержится в списке поручений по результатам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Согласно данному документу, правительство, ЦБ и региональные власти должны сосредоточиться на восстановлении темпов экономического роста и инвестиционной активности, а также решить структурные проблемы в различных отраслях. При этом важно сохранить уровень инфляции на уровне 4-5% к концу года, что соответствует прогнозу ЦБ.

Кроме того, было поручено реализовать планы по «обелению» отдельных секторов экономики, акцентировав внимание на увеличении налоговых поступлений в этом году.

Также Путин настоятельно рекомендовал ускорить внедрение перспективных технологий в экономическую, социальную сферы и в государственном управлении.

19 декабря Путин отметил, что рост ВВП в России составил 1%, однако за последние три года этот показатель достиг 9,7%.

