Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля в России

С 1 сентября 2026 года в России начнутся большие изменения в способах оплаты. Президент РФ Владимир Путин подписал новый закон, который упростит жизнь покупателям, предоставив возможность платить через универсальный QR-код цифровым рублем, пишет РИА Новости .

Подписанный Путиным закон о внедрении цифрового рубля вступит в законную силу с осени 2026 года. Сначала его начнут использовать крупные банки и магазины, а потом эта система распространится шире.

Внедрение цифрового рубля сделает платежи удобнее: люди смогут расплачиваться цифровой валютой и использовать единый платежный код при покупке товаров и услуг.

Ранее сообщалось, что до 2028 года к внедрению цифрового рубля в стране должны будут подключиться банки и продавцы с выручкой меньше 30 млн рублей в год.