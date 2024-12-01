Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025–2027 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Доходы федерального бюджета в 2025 году составят в размере 40,296 трлн руб., в 2026 году — 41,84 трлн руб. и в 2027 году — 43,154 трлн руб. Расходы в 2025 году ожидаются на уровне 41,469 трлн руб., в 2026 году — 44,022 трлн руб., в 2027 году — 45,915 трлн руб.

В документе также указаны ожидаемые показатели ВВП, верхний предел государственного внутреннего и внешнего долга, уровень инфляции.

Ранее глава государства подписал закон о наказании за утечки персональных данных клиентов компаний.