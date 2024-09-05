Путин ожидает рост российского ВВП в 2024 году

Российский ВВП в 2024 году может вырасти больше, чем в 2023. Заявление президента РФ Владимира Путина, сделанное на пленарном заседании Восточного экономического форума, опубликовал ТАСС .

«Экономика России развивается устойчиво, надо стремиться к новым рубежам», — отметил глава государства.

Также Путин добавил, что инфляция в РФ может начать снижаться, хотя пока показатель превышает 9%. Политик отметил, что ключевую ставку повышают, чтобы охладить ситуацию с кредитованием в России.

Ранее Путин сказал, что цена перелетов должна быть доступной для граждан России. Если ситуация выглядит по-другому, то сферу нужно субсидировать.