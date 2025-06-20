Путин назвал российские зарплаты недостаточными

В целом по экономике уровень российских зарплат пока недостаточный, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2025. Глава государства подчеркнул необходимость формирования экономики больших зарплат на основе роста производительности труда, сообщает РИА Новости .

Вместе с тем Путин отметил, что в России рекордно снизился уровень бедности. По итогам 2024 года этот показатель составил 7,2%, тогда как в 2000-м году он достигал 29%. Путин отметил, что позитивная динамика по снижению уровня бедности сохраняется.

По словам президента, российские власти также начнут стимулировать создание современных рабочих мест с высокой производительностью труда, которые станут более привлекательны для граждан. Кабмин уже подготовил соответствующие изменения, отметил Путин.

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент также заявил, что представление об экономике России как о сырьевой ушло в прошлое.