Путин назвал повышение НДС «честным» решением, но выразил надежду на его отмену

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% является временной мерой. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает РИА Новости .

Обсуждая текущие экономические инструменты, президент отметил, что решение о пересмотре НДС было принято после консультаций с ключевыми ведомствами. По его словам, экономический блок правительства и Центробанк рассматривали повышение НДС как необходимый шаг в сложившейся ситуации.

«А НДС-то мы подняли сейчас. Мы же вот когда проводили все эти совещания по этим вопросам, и когда коллеги, и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение», — сказал Путин.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что россияне «не заметят» последствий пересмотра величины налога на добавленную стоимость.

28 ноября российский президент подписал закон об увеличении НДС с 20 до 22% с 2026 года. Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс РФ и устанавливает новые правила налогообложения.