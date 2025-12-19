Путин назвал грабежом экспроприацию российских активов

Во время программы «Итоги года» российский президент Владимир Путин прокомментировал желание Евросоюза экспроприировать российские активы. По словам лидера России, со стороны Москвы это будет расценено как грабеж, после чего будут приниматься все доступные методы достижения справедливости.

«Кража — это неподходящее определение. Кража — это тайное похищение имущества, а у нас пытаются сделать открытое. Это грабеж. Это грабеж! Но почему не получается осуществить этот грабеж? Потому что последствия могут быть тяжелыми для грабителей. <…> Это непросто сделать, они ведь объявили не о том, что они будут грабить и забирать, а о том, что одна из идей — выдать репарационный кредит (Украине — ред.) под залог наших активов. Но что такое кредит? Это последствия для бюджета каждой страны», — сказал Путин.

По словам Путина, что бы Евросоюз ни украл у России, в конечном итоге наступит время, когда придется «за это ответить и вернуть незаконно присвоенное имущество».

Также Путин отметил, что присвоение российских активов подорвет доверие к еврозоне, никто не захочет хранить там свои резервы, если замороженные российские деньги будут изъяты и потрачены.

Ранее сообщалось, что Евросоюз собрал саммит, на котором обсуждался вопрос российских активов. Однако страны-участницы объединения так и не смогли прийти к единому мнению.

