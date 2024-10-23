Путин: доллар используется в качестве оружия

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Доллар применяют, как оружие. Такой подход — большая ошибка, заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС .

По словам главы государства, РФ не ведет борьбу с американской валютой. Страна ищет ей альтернативы.

Ранее Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе предложил сформировать инвестиционную платформу объединения. Она поможет реализовать потенциал растущих экономик государств, входящих в него.

Саммит БРИКС проходит в городе Казани с 22 по 24 октября. На мероприятие приехали делегации из 36 государств.