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Путин: безработицы в России фактически нет

Уровень безработицы в РФ находится на уровне 2,7%. Она фактически отсутствует, заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС .

В России, наоборот, наблюдается нехватка рабочей силы. Справиться с этой проблемой можно с помощью использования современных технологий, добавил президент.

Среди таких разработок упоминался, в том числе, и искусственный интеллект.

Ранее Путин назвал особенно важным сокращение безработицы среди молодых людей в возрасте до 25 лет. За год в этой группе населения ее уровень уменьшился с 11,6% до 9%.