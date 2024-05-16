сегодня в 10:26

Путин: 90% платежей между РФ и Китаем проводят в рублях и юанях

Президент России Владимир Путин отметил, что 90% двусторонних расчетов между РФ и Китаем осуществляют в рублях и юанях. Китай стал главным российским торговым партнером, сообщает «Коммерсант».

По словам Путина, такие показатели являются импульсом к расширению торговых потоков между государствами. России и КНР удалось сформировать портфель, состоящий из 80 крупных совместных инвестиционных проектов.

«Несмотря на последствия пандемии и вопреки некоторым действиям, которые направлены на сдерживание нашего развития, некоторым действиям со стороны третьих стран, товарооборот между Россией и Китаем увеличивается» Владимир Путин президент РФ

Российский лидер уточнил, что товарооборот между двумя государствами растет хорошими темпами.

Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине в расширенном составе с участием делегаций.