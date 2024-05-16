Путин: 90% платежей между РФ и Китаем проводят в рублях и юанях
Фото - © Церемония официальной встречи Президента России Владимира Путина Председателем КНР Си Цзиньпином/Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин отметил, что 90% двусторонних расчетов между РФ и Китаем осуществляют в рублях и юанях. Китай стал главным российским торговым партнером, сообщает «Коммерсант».
По словам Путина, такие показатели являются импульсом к расширению торговых потоков между государствами. России и КНР удалось сформировать портфель, состоящий из 80 крупных совместных инвестиционных проектов.
«Несмотря на последствия пандемии и вопреки некоторым действиям, которые направлены на сдерживание нашего развития, некоторым действиям со стороны третьих стран, товарооборот между Россией и Китаем увеличивается»
Владимир Путин
президент РФ
Российский лидер уточнил, что товарооборот между двумя государствами растет хорошими темпами.
Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине в расширенном составе с участием делегаций.