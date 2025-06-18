Проценты по длинным вкладам: можно ли на них сейчас заработать

Предложения депозитов с более длинными сроками хранения (1-3 года) в середине июня уступают по уровню ставок вкладам на 3 месяца в среднем по сектору до 1,5%-2,5% и более, сообщила РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Доходность долгосрочных вкладов сейчас в среднем ниже ключевой ставки на 2%-3%, то есть примерно равна 17,5%, говорит она.

При этом нужно подчеркнуть, что такой уровень процентов почти вдвое выше официальной инфляции в мае — 9,88% (по данным Росстата), а также инфляционных ожиданий населения в горизонте ближайших 12 месяцев — 13,4% (согласно оценке ЦБ), напоминает аналитик.

«Значит, вкладчики по-прежнему могут не только сберечь деньги от обесценения, но и заработать. Именно этим привлекательны длинные вклады, которые позволяют зафиксировать высокую доходность надолго», — отмечает Андриевская.