Просрочилась лицензия: как США «бесшумно» усилили санкции против РФ

Белый дом «бесшумно» ужесточил антироссийские санкции, дав истечь лицензии на транзакции в сфере энергетики с подсанкционными банками из РФ, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на Bloomberg.

Вашингтон не делал никаких заявлений и не предупреждал о таком сценарии. Он также не вводил никаких новых ограничений, но в итоге «бесшумно» усилил имеющиеся.

Лицензия, которой американские власти дали истечь, — General License 8, GL8. Она распространялась на такие российские кредитные организации, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк и т. д.

Лицензию ранее несколько раз продлевали. В последний раз — 30 октября 2024 года. Ее пролонгировали до 30 апреля 2025 года. При этом из-за январского санкционного пакета срок действия лицензии был сокращен до 12 марта, следовательно, она уже истекла. Однако никаких отдельных заявлений по этому поводу не было сделано.

Bloomberg утверждает, что таким образом США ужесточили антироссийские санкции. При этом издание уверено, что на объемы торговли нефти это сильно не повлияет. Многие покупатели российских энергоресурсов уже могли адаптироваться к ограничениям.

Ранее Минпромторг РФ спросил у бизнеса, какие санкции ему хотелось бы снять. Снятия ограничений попытаются достигнуть на переговорах с США.